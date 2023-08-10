Инициативы граждан – движущая сила преобразований населённых пунктов: Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Ура-Губу

В посёлке Кольского района 9 августа спикер оценил ход ремонтных работ подъездов многоквартирных домов и благоустройство дворов.

Жилой фонд Ура-Губы характеризуется большим процентом износа конструктивных элементов, в том числе подъездов. В январе этого года на портале «Наш Север» проводилось голосование в поддержку инициативных проектов по ремонту подъездов и входных групп МКД.

Благодаря участию активистов сельского поселения в голосовании в доме №40 на улице Рыбацкая заменены окна, поставлены новые двери, началась внутренняя отделка четырёх подъездов. Ремонт кровли МКД выполнен за счёт средств бюджета Кольского района в 2022 году.

Подрядчик работает в хорошем темпе, отставаний от графика нет. Как пояснила активист Елена Шемякина, обновление подъездов идёт под контролем жильцов. До начала ремонта они встречались со специалистами Хозяйственно-эксплуатационной службы Кольского района и обсуждали объём предстоящих работ. Цветовое решение также выбирали сообща.

— Жители благодарят власти за происходящие изменения в посёлке. Во многом улучшение качества жизни происходит по инициативам граждан и их неравнодушию. Рыбацкая, 40 – яркий тому пример. На достигнутом не останавливаемся. Следующий этап – ремонт фасада, - отметил парламентарий.

Сергей Дубовой также осмотрел дворовую территорию дома №32 по улице Рыбацкая. Здесь в рамках губернаторской программы по поддержке инициатив жителей «На Севере - твой проект» создадут комфортное пространство для отдыха с прогулочными дорожками, установят скамейки, урны, садово-парковые качели.

Благоустройство дворовой территории по улице Полярная, 13 в стадии завершения. Оно осуществляется в рамках регионального плана «На Севере – жить». На сегодняшний день заменено асфальтобетонное покрытие, оборудованы парковка и контейнерная зона, подрядчик приступил к установке ограждений. Три года назад здесь выполнены работы по капитальному ремонту кровли дома.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28382/