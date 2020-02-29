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Мурманская область. Арктика (16+)29.02.20 09:15

Инициативы Мурманской области по господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ принципиально были поддержаны - Андрей Чибис

Все предложения Мурманской области, связанные с господдержкой предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, поддержаны на федеральном уровне. Об этом Андрей Чибис сообщил вчера по итогам совещания, посвящённого доработке законопроектов о системе преференций для инвесторов Арктической зоны. Совещание состоялось под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.

Андрей Чибис выступил с предложением о снижении для резидентов Арктической зоны РФ – в том числе предприятий малого и среднего бизнеса – размера платежей во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%, а также о снижении минимального порога капитальных вложений.

«Это позволит развиваться малому и среднему бизнесу в Арктических субъектах – в том числе бизнесу в сферах сервиса и туризма, что для нас очень актуально. Это снизит издержки, связанные с работой в условиях Крайнего Севера, а значит – даст предпринимателям толчок для занятия своим любимым делом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава Мурманской области также предложил предусмотреть преференции в отношении организаций, осуществляющих добычу твёрдых полезных ископаемых. Мерами господдержки для них могут стать в том числе снижение ставки по налогу на прибыль, установление понижающих коэффициентов к налогу на добычу полезных ископаемых для трудноизвлекаемых месторождений и для новых проектов, а также исключение мазута из перечня видов топлива, облагаемых акцизом, для промпредприятий. Как отметил Андрей Чибис, такая господдержка позволит реализовать проекты развития как действующим компаниям в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, так и новым компаниям, планирующим освоение месторождений на территории Арктической зоны РФ.

Кроме того, губернатор предложил включить органы региональной и муниципальной власти в состав комиссии по присвоению статуса резидента АЗРФ.

«Хочется поблагодарить лично Юрия Петровича Трутнева и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за очень конструктивное взаимодействие, за то, что коллеги слышат субъекты Российской Федерации. Все инициативы Мурманской области принципиально были поддержаны», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Рассмотрение основного законопроекта и льгот для недобычных проектов запланировано на 12 марта, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

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