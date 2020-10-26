Инициативы Мурманской области по укреплению взаимодействия на севере Европы получили поддержку участников Баренцева сотрудничества

Организация онлайн-сессий «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» заслужила одобрение высокопоставленных участников Баренцева сотрудничества. Успешная инициатива Мурманской области неоднократно упоминалась в ходе встречи на высоком уровне БЕАР, прошедшей в режиме онлайн 26 октября. Во встрече принял участие глава региона Андрей Чибис.

Одной из основных тем обсуждения стали вызовы, с которыми столкнулись регионы севера Европы в связи с пандемией CoVID-19. Проблем накопилось немало. К примеру, губернатор финской провинции Северная Карелия Ристо Путиайнен призвал в буквальном смысле спасти авиасообщение в Баренц-регионе, нарушенное из-за пандемии.

В свою очередь, Андрей Чибис предложил иной взгляд на ситуацию.

«Давайте расценивать пандемию не только как ограничения, но и как шанс для дальнейшего развития сотрудничества в Баренц-регионе!», – отметил губернатор Мурманской области в своём выступлении.

Глава региона назвал ряд шагов, предпринятых в Заполярье для смягчения последствий карантина, таких как меры поддержки бизнеса, организация общественных работ.

Несмотря на пандемию, подчеркнул Андрей Чибис, Мурманской области в этом году удалось обеспечить экономический рост. Кроме того, в регионе не был заморожен ни один крупный экологический проект. В пример губернатор привёл реализуемый АО «Кольская ГМК» при поддержке региона проект по реконфигурации производства, который позволит сократить выбросы в атмосферу диоксида серы в Печенгском районе как минимум на 34 %. Это окажет благотворное влияние на природную среду всего Баренц-региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил о практических предложениях, родившихся в ходе сессий «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса», – создании постоянно действующего цифрового ресурса о CoVID-19 в БЕАР и запуске электро-шаттла Киркенес-Заполярный после отмены ограничений.

«Сделаем так, чтобы пандемия только помогала нам, в том числе в сфере внедрения новейших технологий в образовании, медицине, международном сотрудничестве», – подчеркнул глава Мурманской области.

Практика проведения таких сессий получила широкую поддержку среди участников Баренцева сотрудничества и в дипломатических кругах. В частности, высокую оценку инициативе Мурманской области дали министр иностранных дел Норвегии, председатель Совета Баренцева/Евроарктического региона Ине Мари Эриксен Сёрейде и директор Второго европейского департамента, региональный директор по Северной Европе МИД РФ Сергей Беляев.