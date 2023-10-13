Инициативы по поддержке культуры - в центре внимания парламентариев девяти законодательных органов СЗФО

В Великом Новгороде состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. В работе комитета приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Лариса Круглова и Анна Гришко. В центре внимания парламентариев девяти законодательных органов СЗФО – инициативы по поддержке культуры.

Постоянный комитет поддержал ряд обращений к руководителям федеральных органов власти. Среди них — о запуске федеральной программы «Земский работник культуры», а также о расширении программы по ремонту учреждений культуры и включение в неё городов с населением до 500 тысяч человек. Получила поддержку комитета инициатива о возможности расширения перечня оснований для начисления баллов при поступлении в вуз за достижения абитуриентов. В него предлагается включить основание, учитывающие свидетельство об окончании учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Также был рассмотрен законопроект об упрощении процедуры исключения из охранного реестра фактически утраченных памятников регионального и местного значения. В настоящее время процедура нормативно не закреплена, но на практике процесс исключения фактически разрушенных памятников истории и культуры из реестра оказывается очень длительным. Предложенные изменения в федеральный закон позволят субъектам действовать самостоятельно – исключать утраченные памятники из реестра по ходатайству глав регионов и при наличии заключения государственной историко-культурной экспертизы и установленных федеральным законодательством документов. В отношении объекта культурного наследия местного значения решение должно быть согласовано с органом местного самоуправления. Законопроект в ближайшее время рассмотрит Государственная Дума.

Озвученные на заседании инициативы будут вынесены на Конференцию ПАСЗР, которая пройдёт в октябре в Республике Коми.

Заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Анна Гришко рассказала о целях, задачах и первых итогах работы Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Она напомнила, что первое заседание Совета прошло на базе Мурманской областной Думы в конце июня этого года. Был избран председатель Совета и его заместители, утверждён план и порядок работы. Совет установил своей целью развитие молодёжного парламентаризма и создание условий для повышения профессиональных компетенций молодых парламентариев путём развития межрегионального взаимодействия. В приоритетах работы определены – мониторинг реализации федерального законодательства в сфере молодёжной политики, разработка законодательных инициатив и активное взаимодействие с молодёжными парламентами федерального и регионального уровней.

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