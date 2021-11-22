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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.21 13:30

Инициативы с конференции «Равенство возможностей» в Мурманске вынесут на обсуждение Совета по делам инвалидов

На прошедшей в Мурманске межрегиональной конференции «Равенство возможностей», посвященной Конвенции о правах инвалидов, обсуждались как системные вопросы, так и возможности решения точечных проблем. Об этом в ходе своего доклада, посвященного итогам конференции, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Конференция «Равенство возможностей» – это не разовое событие, приуроченное к Международному дню инвалида, а мероприятие стратегического характера, – подчеркнул министр. –  На этапе его подготовки мы проводим заседания нескольких рабочих групп, встречи с общественниками, консультируемся с коллегами. Проект резолюции конференции формируется совместно со всеми сторонами, заинтересованными в развитии системы социальной защиты инвалидов».

Говоря о пользе конференции, Сергей Мякишев напомнил, как в 2015 году широко обсуждалась паспортизация объектов социальной инфраструктуры: от методики до практического применения ее итогов.

«Тогда это было новое направление, необеспеченное ресурсами, неоднозначно воспринимаемое руководителями учреждений и собственниками зданий. А главное, от неграмотных подходов, неверной оценки доступности в конечном итоге неправильно формировалась сама доступная среда, искажалась идеология паспортизации, люди не ощущали позитивных изменений. На площадках конференции мы проработали этот вопрос с общественниками, руководителями групп по паспортизации, представителями экспертного сообщества. В итоге была утверждена новая методика, в которой изменился сам принцип обследования объектов: от муниципального подхода к ведомственно-отраслевому», – отметил министр.

В итоге методика была признана Минтрудом России одной из успешных и рекомендована к использованию на территории страны. Сейчас в регионе 1526 объектов, все из них имеют паспорт доступности, 58% признаны доступными.

Другим примером можно считать развитие поддержки некоммерческих организаций, которые разрабатывают и реализуют на территории региона социальные проекты, направленные на интеграцию граждан, имеющих инвалидность, в общество. В 2017 году прекратилось выделение средств на эти цели из федерального бюджета, но целесообразность мероприятия была аргументирована в ходе конференции этого же года и закреплена в качестве рекомендации в адрес исполнительных органов власти.

«Сейчас субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям не только сохранена, но и по Вашему поручению, Андрей Владимирович, её размер увеличен в 2,5 раза (до 10 млн рублей), то есть в текущем году поддержку получили 25 организаций. Это 42 проекта, в которых будут заняты более 5 тысяч людей, нуждающихся в особой заботе. А если говорить за последних пять лет – таких проектов реализовано 98», – доложил Сергей Мякишев.

В рамках прошедшей конференции у мурманских специалистов была возможность поделиться опытом работы и заручиться поддержкой коллег из Арктической зоны. Если предложенный формат станет приемлемым для успешного обмена опытом, региональное министерство труда и социального развития планирует инициировать в 2022 году на территории Мурманской области проведение I Межрегиональной конференции «Арктика без границ», которая в последующем будет проводиться поочередно в каждом субъекте Арктической зоны.

«Что касается инициатив, выдвинутых общественными организациями на дискуссионной площадке конференции, то все они сейчас обрабатываются и будут вынесены на обсуждение Совета по делам инвалидов под председательством губернатора Мурманской области, который состоится в начале декабря текущего года», – заключил Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конференция «Равенство возможностей» проводится в Мурманской области ежегодно, начиная с 2015 года. Исключением стал 2020 год, наиболее неблагоприятный с точки зрения ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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