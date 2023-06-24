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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.23 13:00

Инициаторами ссор из-за денег чаще становятся женщины

Чаще всего финансовые разногласия случаются в семьях, где женщина зарабатывает больше мужчины, при этом в большинстве случаев инициатором ссоры становится прекрасный пол. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, состоящего в браке или отношениях.

О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 48% представителей сильного пола и 46% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 16% мужчин и 12% представительниц прекрасного пола.

Каждая четвертая женщина и 29% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 45% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 35% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж (20%), и мужчины с более высоким доходом (25%).

Инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становится прекрасный пол: о том, что в их недавнем споре было именно так, сообщил 41% женщин и 47% мужчин. Признающих за собой разжигание ссор на финансовую тему вдвое больше среди женщин-добытчиц, чем среди женщин, зарабатывающих меньше мужа (61% против 30%). Мужчины с меньшим, чем у супруги, доходом обвиняют в этом свою вторую половину чаще других (55%).

По сравнению с ковидным 2021 годом представительницы прекрасного пола стали чуть чаще называть себя инициаторами конфликтов из-за денег (+3 п.п.).

Время проведения опроса: 1—21 июня 2023 года.

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