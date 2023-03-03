Инициаторы проектов в сфере развития предпринимательства в Мурманской области могут получить региональную финансовую поддержку

Некоммерческие организации – инициаторы проектов в сфере развития предпринимательства могут получить финансовую поддержку региона: соответствующий конкурс запустило Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Проекты должны быть реализованы на территории региона и могут быть направлены на развитие региональных связей, включая международные, межрегиональные и межмуниципальные проекты; сопровождение и/или поддержку высокотехнологичных предпринимательских проектов; привлечение высококвалифицированных работников в сферу малого и среднего предпринимательства и/или повышение профессионального уровня сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование положительного общественного мнения о предпринимательстве и предпринимателях.

Размер субсидии – до 250 тысяч рублей, также необходимо софинансирование получателем не менее 10% от общей стоимости проекта.

За счёт средств субсидии можно финансировать аренду помещений, приобретение оборудования, услуги связи, типографские и издательские услуги, рекламные и транспортные расходы и многие другие затраты.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, приём заявок с 6 марта по 4 апреля 2023 года, подробнее о конкурсе – на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области по ссылке. Документы предоставляются лично или направляются заказным почтовым отправлением на адрес: 183006, г. Мурманск, пр.осп Ленина, 75, телефон для консультаций 8 (8152) 48-63-52 - с 9.00 до 17.15 (с понедельника по пятницу).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13429-regionalnyy-centr-moy-biznes-pomogaet-molodym-predprinimatelyam/page,3/