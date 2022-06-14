Победителями конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках проекта «Arctic schools» от Кировского района стали четыре образовательные организации: два детских сада и две общеобразовательные школы.

В рамках рабочей поездки министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила каждый из объектов. Так, в МБДОУ №1 города Кировска будут выполнены ремонтные работы и произведены закупки для групповых помещений сада.

В детском саду №36 посёлка Титан в рамках проекта «Arctic schools» будет создан уникальный центр роста «Сияние», в котором воспитанники будут заниматься музыкой и творчеством.

В школе №7 города Кировска будет создан многофункциональный кабинет психологической разгрузки: в нем будут проводиться тренинги и индивидуальные занятия с ребятами. В школе №10 посёлка Коашва восстановят и преобразуют школьную теплицу, уже в новом учебном году там будут проводиться практические занятия по биологии, высаживаться плодовые и садовые культуры.

«Инициированный губернатором проект «Arctic schools» успешно развивается. В этом году увеличено и количество участников, и количество средств на реализацию проекта, и, конечно, количество пространств, которые можно преобразовать. Так, например, впервые в конкурсном отборе участвовали детские сады, а в список пространств вошли теплицы», — заключила Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/