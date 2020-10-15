Инклюзивная площадка появилась в Мурманске

В Мурманске в зелёной зоне вдоль улицы Копытова обустроена первая общественная территория со специальным оборудованием и тренажёрами для инвалидов-колясочников. На игровой площадке установлены качели, снабженные откидывающимся пандусом для заезда на платформу в коляске.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора и представители Общественного совета проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» посетили благоустроенную территорию.

– Площадку уже успели опробовать дети с ограниченными возможностями здоровья, мы увидели ряд мелких недоработок, которые устраним в ближайшее время. В частности, утеплим поручни, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Здорово, что мы смогли реализовать эту задумку. Надеюсь, что с каждым годом мы будем строить всё больше подобных объектов.