Инклюзивные коллективы из Мурманской области стали лауреатами на Международном танцевальном фестивале

Подведены итоги онлайн-конкурса XI Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance», в котором приняли участие танцевальные коллективы из социальных учреждений Мурманской области. Восемь инклюзивных номеров завоевали звание лауреатов II и III степени.

Подопечные Апатитского психоневрологического интерната под руководством инструктора по адаптивной физкультуре и хореографа Оксаны Краснощек стали лауреатами II и III степени. На суд жюри и зрителей ребята представили два танцевальных номера, один из которых — знаменитый танец Умы Турман и Джона Траволты в исполнении дуэта «1+1» Оксаны Краснощек и Андрея Воронцова, который танцует в кресле-коляске. С этим номером пара отмечена дипломом лауреата II степени. Примечательно, что у Андрея выраженные нарушения двигательной сферы, однако его интерес к танцам и упорство помогли ему в достижении такого результата.

Второй коллектив «Свободное движение» из числа молодых инвалидов Апатитского интерната и их танцевальный номер «Здравствуй, лето!» стал лауреатом III степени.

В Апатитском центре социального обслуживания в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, группе дневного пребывания детей-инвалидов успешно реализуется программа по развитию двигательной активности на основе танцевальных упражнений «МиксДенс». В этом году ребята представили на конкурс танец «Дружба крепкая», также подготовленный под руководством хореографа-постановщика, руководителя студии танца «Джем» — Оксаны Краснощек. По результатам конкурса коллективу присвоено звание «Лауреат III степени».

Молодежь с инвалидностью из Мончегорского комплексного центра социального обслуживания — постоянные участники Международного благотворительного фестиваля. Танцевальный коллектив «Молодые звездочки» также стали лауреатами III степени в онлайн-конкурсе по инклюзивному танцу, исполнив номера «Военный танец» и «Комета».

Воспитанники и выпускники группы дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Полярнинского комплексного центра с необычной танцевальной постановкой «Загадочные папуасы» по итогам работы экспертного жюри стали обладателями диплома лауреата III степени.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, коллективам и участникам из Кировского психоневрологического интерната в соответствии с рейтинговыми баллами присвоены звания «Лауреат III степени». Танцевальный ансамбль «Морошка» представил на суд экспертного жюри фестиваля танец «Думы окаянные», а коллектив «ТВОЁ» — свой новый танец «Из других планет». Получатель социальных услуг интерната Денис Котельников выступил в роли танцора-волонтера и также был удостоен диплома лауреата III степени за поддержку Клуба танцевальной практики «Будь здоров» автономной некоммерческой организации развития культуры «Точка Позитива», участниками которого является молодежь с инвалидностью и без. Отдельную благодарность участники выражают руководителю коллективов Олесе Водиновой.

Участие в данном фестивале и такая достойная оценка жюри — это большое достижение и успех всех танцоров и руководителей коллективов. Лауреаты I, II и III степеней приглашаются на заключительные мероприятия XI Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance» в Москве.

Отметим, что этом году фестиваль побил все свои рекорды. Всего на участие в онлайн-конкурсе было подано более 626 заявок от 372 инклюзивных танцевальных коллективов из 65 регионов России, а также из Узбекистана и Казахстана. Заявки международного конкурса оценивало экспертное жюри из России, Беларуси, Индонезии, Армении, Нидерландов и Испании.

Фото: https://gov-murman.ru