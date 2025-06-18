Инновационные электрокотлы, установленные в одном из домов Мурманска, успешно прошли отопительный период

При капитальном ремонте многоквартирных домов в Мурманской области используют инновационные энергосберегающие технологии. Так, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в доме №20 на улице Гарнизонной в Мурманске осенью были установлены современные электрические котлы для обеспечения горячей водой и теплом жителей не только этого дома, но и соседнего дома №22. Инновационное оборудование успешно прошло испытание отопительным периодом.

«При капитальном ремонте внутридомовых инженерных сетей мы используем самые современные технологии, чтобы не только обеспечить жителей коммунальными услугами, но и улучшить технические характеристики их дома, сократив потребление энергоресурсов и как следствие сократить суммы в счетах за услуги ЖКХ», – отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.

Так, один из примеров проведения энергосберегающего капитального ремонта – дом №20 на улице Гарнизонной в Мурманске. В ходе работ подрядчик демонтировал старые электрокотлы с ручным управлением и установил автоматизированную электрокотельную. Установленное оборудование отработало весь отопительный сезон без нареканий. Кроме того, управляющая автоматика позволила минимизировать риски возникновения аварийных и нештатных ситуаций, а также облегчила работу управляющей организации при эксплуатации оборудования.

Кирилл Бернацкий подчеркнул, это не единичный случай установки электрокотлов при капитальном ремонте многоквартирных домов Мурманской области. В рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!» в 2024 году аналогичное оборудование было установлено в двух домах Килпъявра.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548558/#&gid=1&pid=1