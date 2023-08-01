Инновационные музейные практики Кольского Заполярья представлены на «Музейных маршрутах России»

Очередные мероприятия федерального проекта Минкультуры РФ прошли в конце прошлой недели в Петрозаводске. С докладом о новых практиках музеев Мурманской области в связи с ростом туристического потока на «Музейных маршрутах» выступила директор областного краеведческого музея Елена Собашникова.

Как сообщает vk.com/murmanculture, она рассказала о том, как организована работа муниципальных и областных музеев нашего региона с туристами: практически все музеи внедряют новые экскурсии, квесты и занятия, а также обновляют свои экспозиции. Модернизировать экспозиции и расширять спектр музейных услуг помогают гранты, субсидии и другие меры региональной и федеральной поддержки отрасли.

Напомним, что «Музейные маршруты» - проект, направленный на обсуждение музейным и туристическим сообществом разнообразных вопросов, стоящих перед данными отраслями. Осенью прошлого года мероприятия проекта впервые принимала Мурманская область.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266707%2Fwall-139605315_23673