Инновационные решения внедряют в АО «ММТП»

Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» прошли курс изучения современных отечественных систем проектирования «КОМПАС-График» и «КОМПАС-3D». Они представляют собой универсальные системы автоматизированного проектирования, которые позволяет в оперативном режиме готовить чертежи, схемы, спецификации, таблицы, инструкции и другую техническую документацию.

«Первые версии этой программы в АО «ММТП» начали использоваться с 2008 года. Программы «КОМПАС-График» и «КОМПАС-3D» используются в АО ММТП для построения моделей нестандартных и сложных деталей и механизмов для их последующего изготовления и использования на технике и объектах строительства. АО «ММТП» постоянно заботится о поддержании актуальных версий программного и технического парка компьютерной техники для выполнения самых серьезных и ответственных задач предприятия», - отметил начальник службы информационных технологий, связи и автоматизации АО «ММТП» Вячеслав Дайнеко.

В рамках образовательной программы слушатели прошли теоретический курс, освоили навыки моделирования, а также повысили уровень навыков и знаний при работе со строительными и машиностроительными конфигурациями. Итогом занятий стало получение сертификатов о пройденном обучении, выданных компанией-производителем. После этого инженеры технических службы АО «ММТП» могут максимально использовать возможности современных систем проектирования в текущей деятельности.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250354%2Fwall-149919532_2820