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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 15:00

Иностранные акционеры заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2»

По данным издания «Коммерсантъ», иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» — французская «TotalEnergies», китайские «CNPC» и «CNOOC» и консорциум японских «Mitsui» и «JOGMEC» — объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а «НОВАТЭК» будет самостоятельно финансировать проект.

У каждого из них по 10% в «Арктик СПГ-2». Сам «НОВАТЭК» владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объёме, пропорциональном своей доле, то есть у «НОВАТЭКа» 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров — по 2 млн тонн. В «JOGMEC» сообщили «Ъ», что продолжают анализировать влияние санкций на «Арктик СПГ-2», CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили.

При этом китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. Пока «Арктик СПГ-2» вынужден будет продавать газ на спотовом рынке. При этом встаёт вопрос наличия танкеров ледового класса для вывоза СПГ. По данным kommersant.ru, судоверфь «Звезда» снова может задержать их поставку, но есть шанс, что в течение 2024 года будут получены танкеры с иностранных верфей.

Напомним, на прошлой неделе «Reuters» сообщало, что «НОВАТЭК» направил клиентам уведомления о форс-мажоре по поставкам СПГ из своего портфеля.

Но есть шанс, что иностранные акционеры все же смогут получать СПГ: 22 декабря «Bloomberg» писал, что «CNOOC» и «CNPC» будут просить власти США об освобождении контрактов из-под санкций. «Poten & Partners» пишет, что такой же процесс запустили и японские компании, он займёт долгое время.

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