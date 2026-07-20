Иностранные блогеры прибыли в Мурманск в рамках тура «Русский Север»

В конце прошлой недели в Мурманск прибыли блогеры-иностранцы - участники железнодорожного тура по Русскому Северу. Путешествие проходит в формате «отеля на колесах»: ночью поезд преодолевает расстояние между городами, а днём участникам предлагают обширную экскурсионную программу.

За неделю гости из Индонезии, Китая, Сербии, Узбекистана и Таджикистана посетят Архангельск, Беломорск, Петрозаводск, Сортавалу, Выборг, а сегодня отправились в Териберку, чтобы лично увидеть знаменитые на весь мир пляж «Яйца дракона», Батарейский водопад и кладбище заброшенных кораблей.

Знакомство с самой близкой Арктикой началось со встречи с министром туризма и предпринимательства Мурманской области Мартой Говор, которая представила туристический потенциал региона. Встреча прошла в формате делового завтрака.

«Каждый наш гость становится амбассадром Мурманской области. Потому что приехав сюда, невозможно не влюбиться в природу Арктики, в эти пейзажи, эти краски и вкус. Сияние и киты, катание на лыжах и тихая охота, назаходящее летнее солнце и осенняя тундра, арктическая кухня - каждый сезон лучший, чтобы посетить Мурманскую область», - рассказала Марта Говор.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, поездку организовали «Российские железные дороги» и Совет Федерации, чтобы показать открытость страны, познакомить с культурой, традициями и историей северных регионов.

В 2025 году регион посетили около 800000 туристов, почти каждый десятый из них - иностранец.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571344/#&gid=1&pid=1