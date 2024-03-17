Иностранные делегаты из разных стран мира побывали на Кольской ГМК

Молодые люди из почти 30 стран мира посетили предприятие в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи

Участники фестиваля познакомились с производственными процессами и остались под впечатлением от экскурсии:

«Я впервые увидел, как готовят металл. Это похоже на вулкан. Мне понравилось! Экскурсия в целом очень интересная», – сказал Нурмахан Турсумбеков из Кыргызстана.

«До приезда сюда я вообще не знал, что такое никель и как он получается. А сейчас я знаю, где он используется. Я думаю, что это был очень интересный опыт как для меня, так и для моих друзей», – поделился Борджес Освальдо из Кабо-Верде.

Визит на предприятие состоялся в рамках тематического маршрута «Жить и работать в России».

Фото (Kn51 – Мончегорск, Никель, Заполярный. Новости): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457312706%2Fwall-120229555_97461