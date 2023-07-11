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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.23 09:30

Иностранные наёмники используются киевским режимом как «пушечное мясо»

Вчера Министерство обороны РФ опубликовало заявление, в котором говориться, что «на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наёмников.

Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11675 иностранных наёмников из 84 государств. Наибольшее число наёмников приехало на Украину в марте–апреле 2022 года, однако после первых понесённых потерь динамика их прибытия резко сократилась. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысячи человек), США и Канады (900 и более чел.), Грузии (свыше 800 чел.), Великобритании и Румынии (по 700 и более чел.), Хорватии (более 300 чел.), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более чел.).

По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наёмников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Ещё 4801 иностранный боевик сбежали с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2 тысячи 29 наёмников.

По информации, полученной в ходе допросов захваченных в плен украинских военнослужащих, командиры подразделений ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения, не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников. Украинское командование бросает в «мясные штурмы» на российские позиции подразделения, укомплектованные, в первую очередь, иностранными наемниками. Эвакуация раненых наемников организуется по остаточному принципу, только после вывоза украинских военнослужащих.

По имеющимся данным, из-за высоких потерь личного состава киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. В связи с кратным падением интереса умирать «за киевский режим» в Польше, Великобритании и других европейских странах, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведётся на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь, ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний («Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн»).

Иностранные наёмники используются киевским режимом как «пушечное мясо». Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор — сбежать из Украины или погибнуть».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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