Иностранные слова на вывесках: 44% россиян — за запрет, 36% хотят оставить всё, как есть

44% россиян поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, при этом сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Глава администрации Ярославля А. Молчанов ввёл запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове. Стоит ли распространить такую практику на остальные регионы России? Согласно опросу, проведенному «SuperJob», 44% россиян хотели бы, чтобы подобные правила действовали и в их городе («Правильно! Давно пора возвысить наш русский язык»; «Русский язык очень богатый»). 36% высказались против («Я нахожу заимствование слов интересным и полезным для общества явлением»; «Подумали бы о малом бизнесе: менять вывески вообще-то денег стоит!»). Каждый пятый затруднился с ответом.

Интересно, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (51 и 38% соответственно). Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за искоренение иностранных слов на вывесках: среди опрошенных до 35 лет инициативу поддерживают только 3 из 10, а среди граждан старше 45 лет — в 2 раза больше (64%). С увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы (31% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 54% среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей).

Время проведения опроса: 19—20 ноября 2024 года.