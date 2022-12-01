Иностранные суда обяжут брать разрешение для прохода через Севморпуть

30 ноября в Совете Федерации на пленарном заседании был одобрен порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние воды Северного морского пути. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания верхней палаты 30 ноября.

Как пишет www.pnp.ru/politics, член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Пономарев напомнил, что государство иностранного военного корабля должно будет подать запрос о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды Северного морского пути.

«Разрешение запрашивается не позднее чем за 90 дней до предполагаемого прохода, а также предусматривает оперативную приостановку движения данных судов путём передачи навигационных предупреждений», — сказал Пономарев.

Как следует из принятого документа, в акватории Северного морского пути сможет находиться не более одного иностранного военного корабля или другого государственного судна. Иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства должны будут следовать на поверхности и под своим флагом.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».