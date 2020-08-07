Иностранные туристы смогут на специальной карте увидеть территории Мурманской области, для въезда на которые требуется разрешение
Опубликована карта с указанием территорий Мурманской области, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.
Разработка комитета по туризму Мурманской области совместно с региональным Союзом туриндустрии, Управлением ФСБ России по Мурманской области и Пограничным Управлением ФСБ России по западному арктическому району отражает пограничные, регламентированные зоны и территории ЗАТО. В том числе здесь обозначена приграничная зона шириной
«По границам зон, ограниченным для посещений, ничего не изменилось, карта просто делает их наглядными, чтобы туристы четко понимали, куда можно свободно ехать и куда нужно разрешение, а также как это разрешение получить», – прокомментировал и.о. председателя Комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.
Для получения специального разрешения для въезда на территорию с регламентированным посещением иностранным гражданам необходимо не менее чем за 45 суток до посещения направить заявление, написанное в свободной форме, по адресу:
Чтобы посетить пограничные зоны Мурманской области, необходимо направить заявление о предоставлении государственной услуги. Его примут на бумажном носителе на личном приеме, или почтой по адресу 183038, Мурманская область, г. Мурманск, Северный пр., 5. Подать заявление также можно на адрес электронной почты: pu.murmanobl@fsb.ru, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/43708/8/info.
Для получения специального разрешения для посещения закрытых административно-территориальных образований, принимающая сторона должна предоставить пакет документов в Штаб Северного флота (184602 Мурманская область, г. Североморск, ул. Корабельная, 1а, в/ч 62720) и УФСБ России по Мурманской области (