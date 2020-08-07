Иностранные туристы смогут на специальной карте увидеть территории Мурманской области, для въезда на которые требуется разрешение

Опубликована карта с указанием территорий Мурманской области, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.

Разработка комитета по туризму Мурманской области совместно с региональным Союзом туриндустрии, Управлением ФСБ России по Мурманской области и Пограничным Управлением ФСБ России по западному арктическому району отражает пограничные, регламентированные зоны и территории ЗАТО. В том числе здесь обозначена приграничная зона шириной 15 километров , береговая полоса Кольского полуострова, небольшой район Кандалакшского залива.

«По границам зон, ограниченным для посещений, ничего не изменилось, карта просто делает их наглядными, чтобы туристы четко понимали, куда можно свободно ехать и куда нужно разрешение, а также как это разрешение получить», – прокомментировал и.о. председателя Комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Для получения специального разрешения для въезда на территорию с регламентированным посещением иностранным гражданам необходимо не менее чем за 45 суток до посещения направить заявление, написанное в свободной форме, по адресу: 183038 г . Мурманск, просп. Ленина, 33. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, при наличии – второе имя или отчество, год рождения, должностное положение иностранных граждан, приложить копии страниц паспорта. Также потребуется указать наименование принимающей российской организации, цели въезда, государственную принадлежность, дату и время въезда и выезда, подробную программу пребывания. Кроме того, необходимо указать фамилии и должности сопровождающих от принимающей организации, маршруты передвижения, места остановок, вид транспорта, номерные знаки автотранспорта, на котором следуют иностранные граждане.

Чтобы посетить пограничные зоны Мурманской области, необходимо направить заявление о предоставлении государственной услуги. Его примут на бумажном носителе на личном приеме, или почтой по адресу 183038, Мурманская область, г. Мурманск, Северный пр., 5. Подать заявление также можно на адрес электронной почты: pu.murmanobl@fsb.ru, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/43708/8/info.