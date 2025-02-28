«Педагогические надежды – 2025» - лучшая семёрка Мурманска!В Мурманске пройдёт VI туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 15:00

Иностранным трейдерам презентовали экспортный потенциал Мурманской области

В Мурманске работает реверсная бизнес-миссия в сфере рыболовства, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. В состав иностранной делегации вошли представители компаний-дистрибьюторов, заинтересованных в налаживании партнерских связей с рыбопромышленными компаниями региона.

Деловая программа началась с пленарной сессии, посвящённой приоритетам развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области поставок российской рыбной продукции, экспортному потенциалу Мурманской области в этой сфере.

С презентацией экономических и транспортных возможностей региона выступила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Мурманская область – экспортно ориентированный регион. География поставок составляет 58 стран, это страны Африки, Азии, Европы, Северной и Латинской Америки. На рыбу и рыбную продукцию приходится значимая доля нашего экспорта», – отметила Светлана Панфилова.

О перспективах российско-китайских торговых отношений и мерах государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий рассказал руководитель Представительства АО «РЭЦ» в г. Калининграде Александр Пряхин.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, встреча продолжилась B2B переговорами членов иностранной делегации с приглашенными компаниями Мурманской области рыбопромышленности и аквакультуры. В ходе переговоров участники обсудили возможности сотрудничества и реализации совместных проектов. Для гостей региона будут организованы визиты на предприятия для ознакомления с особенностями производства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: инфляция играет в магазинах с ценниками-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет 47 копеек-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика