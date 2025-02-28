Иностранным трейдерам презентовали экспортный потенциал Мурманской области

В Мурманске работает реверсная бизнес-миссия в сфере рыболовства, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. В состав иностранной делегации вошли представители компаний-дистрибьюторов, заинтересованных в налаживании партнерских связей с рыбопромышленными компаниями региона.

Деловая программа началась с пленарной сессии, посвящённой приоритетам развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области поставок российской рыбной продукции, экспортному потенциалу Мурманской области в этой сфере.

С презентацией экономических и транспортных возможностей региона выступила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Мурманская область – экспортно ориентированный регион. География поставок составляет 58 стран, это страны Африки, Азии, Европы, Северной и Латинской Америки. На рыбу и рыбную продукцию приходится значимая доля нашего экспорта», – отметила Светлана Панфилова.

О перспективах российско-китайских торговых отношений и мерах государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий рассказал руководитель Представительства АО «РЭЦ» в г. Калининграде Александр Пряхин.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, встреча продолжилась B2B переговорами членов иностранной делегации с приглашенными компаниями Мурманской области рыбопромышленности и аквакультуры. В ходе переговоров участники обсудили возможности сотрудничества и реализации совместных проектов. Для гостей региона будут организованы визиты на предприятия для ознакомления с особенностями производства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/