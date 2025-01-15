Инспекцией труда Мурманской области и уполномоченным по правам ребёнка заключено соглашение о сотрудничестве

Гострудинспекцией в лице главного государственного инспектора труда в Мурманской области Юрия Дмитриева и уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Алевтиной Андреевой подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Предметом соглашения является взаимодействие по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, предупреждение, выявление и устранение нарушений в сфере трудового законодательства посредством реализации сторонами совместных мероприятий.

Важным аспектом является развитие системы мониторинга за соблюдением трудовых прав детей и подростков, что будет способствовать более эффективному выявлению нарушений и повышению ответственности работодателей.

«Сотрудничество между территориальным органом государственного контроля и институтом уполномоченного направлено на улучшение условий труда для юных работников и обеспечение их правовой защиты», - прокомментировал событие Юрий Дмитриев.

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