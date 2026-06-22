Инспекция труда принимает участие в расследовании тяжёлого несчастного случая с кондуктором

Во избежание ДТП и столкновения с другим транспортным средством водитель автобуса был вынужден резко затормозить. В результате экстренного торможения находящаяся в салоне кондуктор упала и получила травмы. Данное происшествие, как несчастный случай на производстве, расследуется комиссией с участием государственного инспектора труда.

В связи со случившимся руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев напоминает о том, что делать, если на рабочем месте произошёл несчастный случай.

Действия работника при несчастном случае:

1. Незамедлительно сообщить о происшествии руководителю или иному уполномоченному лицу.

2. При необходимости оказать первую помощь пострадавшему. При угрозе жизни и здоровью - вызвать скорую помощь.

3. По возможности сохранить обстановку на месте происшествия в неизменном виде до начала расследования, если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведёт к аварии.

Действия работодателя при несчастном случае:

1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинскую организацию.

2. Принять меры для предотвращения развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

3. Обеспечить фиксацию обстановки: составить схему места происшествия, провести фото‑ или видеосъёмку, зафиксировать показания свидетелей.

4. В течение суток сообщить о происшествии в уполномоченные органы, в том числе в инспекцию труда.

5. Создать комиссию для расследования несчастного случая. При тяжёлых, групповых или смертельных случаях в комиссию включаются представители инспекции труда, профсоюзов и органов местного самоуправления.

6. Провести расследование в установленные сроки: лёгкие случаи - в течение 3 календарных дней; тяжёлые, групповые или со смертельным исходом - в течение 15 календарных дней.

7. Оформить результаты расследования актами по утверждённым формам.

8. Принять меры по устранению причин несчастного случая.

9. Направить материалы расследования в госорганы и пострадавшему (или его представителю).

Несоблюдение порядка действий и сроков уведомления влечёт административную ответственность.

Гострудинспекция призывает всех работодателей уделять особое внимание профилактике травматизма: регулярно проводить инструктажи, обеспечивать работников средствами защиты и поддерживать безопасные условия труда.

Безопасность на рабочем месте - обязанность каждого, как работодателя, так и самих работников!

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242950%2Fb642d66853939ec011