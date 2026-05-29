Инспекция труда в Мурманской области выявила нарушения при расследовании несчастного случая в Снежногорске

Государственным инспектором труда завершено дополнительное расследование несчастного случая, произошедшего в ноябре прошлого года в г. Снежногорске с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Ксилема Плюс».

Как сообщает vk.com/git51, во время обеденного перерыва в помещении, не принадлежащем работодателю, пострадавший производил работы по распилке деревянной рейки на раскроечном станке для личных целей, в результате чего получил ампутацию пальцев правой кисти.

В результате расследования зафиксированы следующие причины происшествия: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в самовольном выполнении работ, не предусмотренных должностной инструкцией, в личных целях, использовании технологического оборудования, не принадлежащего работодателю, и неисполнении требований безопасности, предусмотренных инструкцией по охране труда; не обеспечение предотвращения допуска к оборудованию посторонних лиц.

«Также в ходе расследования госинспектор установил, что пострадавшим не пройден обязательный медицинский осмотр», - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.

По факту выявленных нарушений Инспекцией решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

