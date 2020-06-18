Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску подозревается в превышении полномочий

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску по факту совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенных с применением насилия).

По версии следствия, в утреннее время 13 апреля 2020 года подозреваемым подан сигнал к остановке водителю автомобиля, двигавшемуся по улице Лобова в Мурманске. Последний проигнорировал законное требование полицейского, продолжая движение в сторону Росты. При попытке скрыться от преследования наряда ДПС, мурманчанин допустил ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, возле одного из домов по улице Осипенко водитель остановился и начал самостоятельно выходить из автомобиля. После этого подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, незаконно применил к потерпевшему физическую силу, нанеся несколько ударов рукой в область головы. При этом задержанный, оказавшийся несовершеннолетним, не оказывал какого-либо сопротивления.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.