Инспектор регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД МО МВД России неправомерно осуществила поисковый запрос в информационном ресурсе ГИБДД

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области выявлен факт противоправного деяния.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, предварительно установлено, что в октябре 2023 года бывший инспектор регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной неправомерно осуществила поисковый запрос в информационном ресурсе ГИБДД, после чего передала полученную информацию третьему лицу.

В ноябре 2023 года работница была уволена из ОВД за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

На основании собранных оперативниками областного УМВД материалов следственными органами принято процессуальное решение.

При подтверждении вины, женщина будет привлечена к ответственности в установленном законом порядке.