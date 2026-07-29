Инспектор труда принимает участие в расследовании инцидента с работником магазина в Апатитах
Согласно полученной информации, товаровед магазина «Магнит» при попытке пресечения хищения корпоративного товара пострадала в результате наезда на неё легкового автомобиля марки «ВАЗ 2105».
В результате она получила травмы тяжёлой степени тяжести.
Обстоятельства и причины несчастного случая уточняются, сообщает Гострудинспекция в Мурманской области.
Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241961%2F0ab23202567f5afa20