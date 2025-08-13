«Инспектор» вам в помощь: консультация с государственным земельным инспектором теперь доступна онлайн

Управление Росреестра по Мурманской области сообщает о том, что теперь получить консультацию по вопросам государственного земельного надзора можно через мобильное приложение «Инспектор».

Это приложение позволяет проводить дистанционные мероприятия, включая консультирование, профилактический визит, в режиме видеоконференцсвязи. Приложение доступно для использования как на мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах.

Главное условие – пользователь должен иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги».

Приложение доступно на портале контрольной (надзорной) деятельности. Чтобы его скачать, перейдите по ссылке: https://knd.gov.ru/document/mp. На портале также есть инструкция по работе с приложением.

«Мобильное приложение «Инспектор» упрощает работу земельных инспекторов и повышает качество и скорость услуг Росреестра. Граждане теперь могут получить подробные консультации онлайн, не выходя из дома. Это делает процесс более удобным и доступным. Приложение также способствует прозрачности надзорной деятельности, предоставляя всю необходимую информацию в открытом доступе для всех пользователей», – поясняет руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.