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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.26 10:00

Инспекторы транспортной безопасности в Мурманской области определили сильнейшего в преддверии всероссийского финала

В Мурманской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Инспектор транспортной безопасности». За победу боролись восемь сотрудниц, представляющих ООО «Аэропорт Хибины». 

Экспертная комиссия оценивала теоретическую подготовку, знание профильного законодательства и умение оперативно действовать в нестандартных ситуациях. Практический модуль включал задания по обнаружению муляжей запрещенных предметов с помощью досмотровой техники.

Проведение конкурса прокомментировал руководитель профильного ведомства – министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: «Обеспечение безопасности на транспорте – это колоссальная ответственность, требующая предельной концентрации, бдительности и мгновенной реакции. Прошедшие состязания наглядно продемонстрировали, что наши специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями для защиты пассажиров и инфраструктуры. Примечательно, что в этой номинации соревновались исключительно женщины, работающие на одном предприятии. Их профессионализм, выдержка и строгое следование должностным регламентам заслуживают глубокого уважения. Такие конкурсы не только выявляют сильнейших, но и задают высокую планку для всей отрасли, стимулируя коллег постоянно совершенствовать свои навыки».

По решению экспертной комиссии места распределились следующим образом: победитель (1 место) – Мария Шмелёва, инспектор по досмотру группы досмотра; призёр (2 место) – Виктория Чеховляс, инспектор по досмотру группы досмотра; призёр (3 место) – Юлия Бойцова, инспектор по досмотру группы досмотра, наблюдения и собеседования.

Как отмечает Министерство труда и социального развития, победительница регионального этапа Мария Шмелёва завоевала право защищать честь нашего региона на финальном, федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который пройдёт в Москве в октябре этого года. Она поборется за звание «Лучший по профессии», а также за приз в один миллион рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569296/#&gid=1&pid=1

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