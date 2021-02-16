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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 13:00

Инсталляции, дискуссии, кинопоказы: традиционный «Баренц Спектакль» стартует в Мурманске на этой неделе

В эту среду, 17 февраля, стартует международный фестиваль «Баренц Спектакль». Фестиваль проходит с 2004 года и неизменно собирает на своей площадке творческих жителей Баренц-региона, объединенных поиском ответов на важные вопросы: что значит делать нечто «насущное», «жизненно важное», как подобные мысли и действия влияют на то, как мы воспринимаем повседневность и как искусство и культурная деятельность вписываются в этот нарратив.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие мероприятия фестиваля в этом году перейдут в режим онлайн. Например, в рамках программы «Баренц спектакля» можно будет посмотреть прямые трансляции выступлений ведущих мурманских артистов. 18 февраля северян ждёт концерт танцевальной труппы» Roots up», 19 февраля – Екатерины Ефремовой, а 20 февраля – концерт Евгения Попова и Екатерины Охраминской, а также Сергея Макарова.

Кроме того, несколько фестивальных событий и проектов будут представлены в Мурманске. Северянам представят инсталляцию «Светофон», разработанную Евгением Гоманом и Торбьорном Санднесом в сотрудничестве с фестивалем «Птица Баренц» и «Pikene på Broen» в Киркенесе. Художники поставят интерактивный эксперимент, посылающий световые сигналы через границы, объединяя людей и предоставляя им пространство для творчества с помощью цветов, паттернов и последовательностей. Инсталляция расположится сразу в двух местах – в столице Кольского Заполярья возле Мурманской областной научной библиотеки и в Киркенесе на главной пешеходной улице города.

Одновременно в Киркенесе и Мурманске также пройдёт серия дебатов «Трансбордер Кафе». В Мурманске они развернутся в Центре современного искусства «21А» на цокольном этаже Мурманской областной научной библиотеки. «Трансбордер Кафе» – это традиционная серия дебатов в рамках Баренц Спектакля. 18 февраля пройдёт дискуссия, посвященная урокам и перспективам сосуществования в Баренцевом регионе, 19 февраля можно присоединиться к обсуждению насущного и того, за счёт чего человек может жить на Севере, а 20 февраля участники фестиваля порассуждают на тему «сладости бытия» как актуальном культурном вопросе проживания в Баренц-регионе. Все дискуссии «Трансбордер Кафе» будут показаны в прямом эфире на сайте фестиваля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, помимо интерактивных проектов и живых выступлений, в рамках фстиваля Мурманске также пройдет показ программы «Tromsø International Film Festival» под названием «Фильмы с севера: локдаун». Показ пройдёт в Мурманске 21 февраля в 20.00. Среди фильмов программы: «Относительный риск» режиссера Инге Вегге с Лофотенских островов, посвященный пандемии на севере; «Эалат», картина о саамских погонщиках оленей авторства режиссера Эллы Марии Эйрас; фильм «Все будет хорошо?» (реж. Карл Кристиан Лейн Стёрмер) — документальное наблюдение за группой жителей Тромсё в течение первых шести недель локдауна. Подробная информация о показах и программе фестиваля в этом году – на сайте «Баренц-спектакля». 

 

 

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