Институт развития образования провёл региональную научно-практическую конференцию «Ребёнок и книга: форматы, проблемы, решения»

Международный День детской книги отмечается ежегодно 2 апреля – в день рождения Ханса Кристиана Андерсена. Накануне в Институте развития образования Мурманской области состоялась региональная научно-практическая конференция «Ребёнок и книга: форматы, проблемы, решения», посвященная вопросам развития интереса и мотивации детей и молодёжи к чтению, формирования у обучающихся информационной и читательской культуры. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

В работе конференции приняли участие учителя школ и воспитатели ДОО, библиотекари и другие специалисты публичных библиотек сферы культуры, школьные библиотекари и педагоги-библиотекари образовательных организаций, методисты муниципальных методических служб, всего – более 170 человек из Мурманской области и других регионов России – Тульской, Новосибирской и других.

Работа площадок конференции была организована по направлениям: Практикоориентированная площадка «Онлайн-инвент «PROчтение: #НаСевереЖить_НаСевереЧитать»; «Инновационные практики развития интереса к чтению»; «Чтение в цифровую эпоху: традиции и новые возможности».

На конференции были представлены лучшие практики по продвижению детского и юношеского чтения, опыт реализации проектов, направленных на повышение уровня читательской компетенции обучающихся, использования новых форматов продвижения чтения, информационных технологий для приобщения детей и молодежи к чтению, работа библиотек в дистанционном формате и в условиях цифровой трансформации образования и общества, вопросы сотрудничества образовательных организаций и организаций сферы культуры.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам конференции будет подготовлен сборник эффективных практик и материалов инновационного опыта по приобщению обучающихся к книжной культуре, продвижению детского и юношеского чтения.

Конференции, посвященные проблемам развития детского и юношеского чтения, вопросам формирования у обучающихся читательской компетенции, реализации регионального проекта «Читающая школа», проводятся в регионе с 2015 года.