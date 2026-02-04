Инструменты «ФОРМАП» помогли привлечь в экономику Мурманской области почти миллиард рублей

Совокупный объём финансовых ресурсов, привлеченных в экономику Мурманской области благодаря инструментам фонда «ФОРМАП» (https://formap.ru/), составил уже почти 1 миллиард рублей. Об этом глава микрофинансовой организации Андрей Дочкин рассказал на заседании Наблюдательного совета Фонда, которое состоялось под председательством министра туризма и предпринимательства региона Марты Говор.

Как отметил Андрей Дочкин, по итогам 2025 года «ФОРМАП» подтвердил статус ключевого института поддержки бизнеса в регионе. Так, Фонд предоставил 327 микрозаймов на общую сумму 482,7 млн рублей – основными получателями стали компании сферы услуг, туризма и общественного питания. Выдано 47 поручительств на сумму 230 млн рублей, это позволило субъектам МСП привлечь дополнительные 482,2 млн рублей банковских кредитов. В рамках программы займов Регионального фонда развития промышленности поддержано 3 проекта (производство продуктов питания и рыбодобыча) на общую сумму 26 млн рублей.

Привлеченные предпринимателями средства были направлены на инвестиционные цели: приобретение оборудования и недвижимости, а также на пополнение оборотных средств.

«Показатели работы Фонда – это не просто цифры. Это новые рабочие места, развитие туристической инфраструктуры, укрепление продовольственной безопасности региона. Выполнив все показатели национального проекта, «ФОРМАП» доказал свою эффективность», – прокомментировала министр туризма и предпринимательства Мурманской области отметила Марта Говор.

В 2026 году приоритетная категория заёмщиков Фонда «Формап» будет расширена. Напомним (https://gov-murman.ru/info/news/561283/), по поручению губернатора Андрея Чибиса в нее будут включены предприниматели, имеющие детей в возрасте до 5 лет, а также предприниматели, имеющие удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Это решение направлено на усиление социальной ответственности бизнеса и поддержку семейного предпринимательства.

«Отдельным и важным направлением нашей работы в 2026 году станет реализация поручения губернатора по поддержке семейного бизнеса. Мы сделаем льготные займы доступнее для этой категории, потому что такая поддержка – это инвестиции в будущее региона. Наша общая задача – не только сохранить положительную динамику, но и сделать поддержку ещё более адресной», – отметила Марта Говор.

Помимо этого, Фонд продолжит работу по повышению доступности финансовых инструментов, расширению продуктовой линейки и выполнению всех показателей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

