Инструменты «зелёного финансирования» и систему мониторинга и прогнозирования последствий таяния льдов в Арктике планирует запустить Минвостокразвития

Два новых инструмента «зелёного финансирования» для экологической модернизации производств, расположенных в Арктической зоне РФ, разрабатывает Минвостокразвития России. Об этом завил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ходе заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. По его словам, механизмы должны заработать уже в 2021 году.

«У нас, к сожалению, в Арктике остаётся большое количество промышленных предприятий, которые формируют большое количество выбросов. И отдельной программы или механизмов, которые стимулировали бы экологическую модернизацию, на сегодняшний день нет. Мы работаем сегодня над двумя инструментами, которые планируем запустить в следующем году, это инструменты «зелёного финансирования», - отметил Александр Крутиков.

Кроме того, к концу года ведомство представит систему мониторинга и прогнозирования последствий таяния льдов в Арктике.

«Для того чтобы минимизировать и предупредить опасности для жизни и здоровья граждан, нужно создавать полноценную систему мониторинга и прогнозирования последствий деградации многолетней мерзлоты. Проект такой системы будет готов уже в течение ближайшего месяца, и мы будем готовы вам его представить», - заявил участникам Совета первый заместитель министра.

Планируется, что система будет включать в себя геокриологические полигоны, а также сеть мерзлотных станций и комиссий на территории всего макрорегиона.

«Наблюдательная сеть в российской Арктике сократилась на 47%. Чтобы было понятно, сегодня она на уровне, какой была в 40-е годы прошлого века. Имеющаяся сеть мониторинга недостаточна для того, чтобы прогнозировать глобальные изменения, наблюдать и прогнозировать их последствия», - подчеркнул Александр Крутиков.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Стратегия разработана в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных указом главы государства 5 марта 2020 года. Стратегия определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.