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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 12:30

Интеллектуалы Кольского полуострова поборются за Кубок губернатора Мурманской области

Стартовал приём заявок на XX Кубок губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм. Турнир состоится в Мурманске 3 и 4 декабря. Ожидается, что во Дворце им. С.М. Кирова соберутся порядка сотни команд из Мурманской области и других регионов.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, юбилейный кубок пройдёт в стиле «Что наша жизнь? Кино!» Помимо насыщенной игровой программы, участников ожидает несколько тематических фотозон, тотализатор, квиз, живая музыка и даже короткометражный фильм. Проведёт турнир и выявит лучших блестящий игрок, многолетний член телевизионного клуба знатоков, обладатель четырёх «Хрустальных сов» и опытный ведущий Дмитрий Авдеенко.

Лучшие команды будут определяться одновременно в нескольких категориях: молодёжном турнире (школьный и студенческий зачёт), корпоративном и общем зачётах. Молодёжка сыграет в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-Ринг», команды компаний и участники общего зачёта померятся силами в «Что? Где? Когда?» и «Своей игре». Финалом интеллектуального праздника станет супер-игра, в которой сборная из представителей шести команд, лучших по итогам игры «Что? Где? Когда?» выступит против остальных участников турнира.

Организатором Кубка губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм выступают комитет молодёжной политики региона и клуб интеллектуалов «Полярная сова». Напомним, первый турнир имени губернатора инициировал комитет по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями в далёком 2000-м году, с тех пор мероприятие стало традиционным и ключевым событием в интеллектуальном спорте Мурманской области. Тогда же для поддержки движения был создан клуб «Полярная сова», который сегодня считается ведущим в сфере интеллектуальных игр региона.

Подать заявку можно по ссылке.

Подробности программы кубка опубликованы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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