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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.21 11:00

Интенсивность судоходства на трассах Северного морского пути возросла на 25,73%

Объём грузопотока в портах Северного морского пути, по данным на 22 июля, с начала года составил 17 млн 47 тысяч 282 тонны, что на 2,59% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (16 млн 606 тысяч 916 тонн).

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на данные ФГБУ «Администрация Севморпути», транзит составил 37 тысяч 125 тонн, (в 2020 году из-за коронавирусных ограничений в мировой торговле транзит грузов по СМП на эту дату не осуществлялся). 

Интенсивность судоходства на трассах Северного морского пути за отчётный период возросла на 25,73%.

Администрация СМП уже выдала разрешения на плавание по Севморпути 640 судам (в 2020 – 509), в том числе 87 судам под иностранным флагом (в 2020 – 77). 

После относительного спада, вызванного последствиями пандемии COVID-19, пошёл в рост показатель вывоза СПГ и газоконденсата из экспортного терминала ПАО «НОВАТЭК» в порту Сабетта. На указанную дату он составил 11 млн 364 тысячи тонн, что примерно на 2,15% превышает показатель 2020 года (11 млн 121 тысяча тонн). 

По имеющейся информации, однолетние сплоченные льды сейчас покрывают менее 40% акватории СМП, основные массивы тяжёлого сплоченного однолетнего льда сохраняются в северо-восточной части Карского моря, в центре Восточно-Сибирского моря и в районе острова Врангеля. У мыса Желания, в проливе Вилькицкого и на подходах к нему существует айсберговая угроза.

Ледокольные проводки в акватории СМП выполняли атомные ледоколы «Таймыр» и «Ямал» (Росатомфлот). Ледокольное обеспечение в порту Сабетта осуществлял ледокол «Тор» (ФГУП «Росморпорт»).

 

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