ФГУП «Атомфлот» подвело итоги летне-осенней навигации в акватории Северного морского пути. С 1 июля по 30 ноября текущего года атомоходами флота обеспечено 111 ледокольных проводок (для сравнения, за аналогичный период в 2020 г. – 66). Общая валовая вместимость судов составила 2,1 млн тонн (в 2020 г. – 1,1 млн тонн). В восточном направлении обеспечено 62 проводки, в западном – 49. Ключевым грузом летне-осенней навигации стал железорудный концентрат (перевезено 0,5 млн тонн).

«В период летне-осенней навигации наши ледоколы не работали только в сентябре, когда в акватории наблюдались наиболее благоприятные условия для плавания - сказал первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Интенсивность судоходства наглядно демонстрирует возрастающую востребованность Северного морского пути у отечественных и зарубежных компаний. В эту навигацию мы обеспечили 86 транзитных рейсов, а в прошлую их было всего 65».

ФГУП «Атомфлот» расширяет спектр услуг, предоставляемых всем участникам судоходства в акватории Севморпути. В этом году одной из самых востребованных из них стало информационно-навигационное сопровождение по маршруту плавания. Если в летне-осеннюю навигацию 2020 года ей воспользовались 11 судов, то сейчас – 49 (суда под флагами Российской Федерации, Маршалловых островов, Бельгии, Багамских островов, Гонконга, Кюрасао, Нидерландов, Финляндии, Панамы, Мальты, Португалии, Антигуа и Барбуды, Либерии).

«Автоматизированная система управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» за короткий срок смогла получить высокую оценку у судоводителей, - начальник Штаба морских операций - заместитель директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. – Наши специалисты имеют опыт арктического плавания и обладают необходимыми инструментами, позволяющими предоставлять в режиме реального времени адресные рекомендации движения и самую актуальную информацию обо всех навигационных опасностях на пути следования судна».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в настоящее время в акватории Севморпути работают четыре атомных ледокола ФГУП «Атомфлот»: «Таймыр», «Вайгач». «Ямал» и «50 лет Победы».

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/