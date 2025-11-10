Интерактивная выставка «Силы тыла в лицах» открылась в Североморске

Вчера в ЗАТО г. Североморск состоялось открытие интерактивной фотовыставки «Силы тыла в лицах» в рамках одноименного регионального проекта, инициированного Общественной палатой Мурманской области.

Фотовыставка разместилась в зале Центра досуга молодёжи. Гостям мероприятия были представлены портреты представителей одиннадцати волонтёрских организаций муниципалитета. Также все желающие могли присоединиться к мастер-классам, которые проводили волонтёры.

Торжественная церемония открытия прошла в зрительном зале.

С приветственным словом перед собравшимися выступили: председатель Общественной палаты Мурманской области Наталья Рашева; член палаты, координатор проекта «Силы тыла в лицах» Николай Бут; председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева; доброволец, участник СВО, ветеран боевых действий, атаман Мурманского окружного казачьего общества, член Координационного Совета Ассоциации ветеранов СВО Мурманской области Олег Конышев.

В числе почётных гостей мероприятия - заместитель председателя Общественной палаты региона Юлия Величко.

Напомним, ранее выставка уже прошла в Полярном, Снежногорске, Гаджиево, Кировске, Ковдоре, Мурманске.

- Цель проекта «Силы тыла в лицах» – популяризация волонтёрской деятельности и вовлечение неравнодушных граждан в добровольческое движение. Фотовыставка призвана рассказать истории граждан, которые отдают своё время и силы тем, кто защищает интересы страны на передовой. Это истории волонтёров – обычных людей: пенсионеров, врачей, швей, поваров – всех, кто своим трудом приближает достижение целей спецоперации, - рассказала председатель Общественной палаты региона Наталья Рашева. - Выставка уже с успехом прошла в городах Мурманской области: Полярном, Снежногорске, Гаджиево, Кировске, Ковдоре, Мурманске, собрав более 2000 зрителей. Сегодня мы открываем выставку здесь – в столице Северного флота – городе Североморске, и для нас это большая честь.

На фотографиях североморской выставки - волонтёры флотской столицы. Это они собирают, сортируют и формируют гуманитарные грузы для участников специальной военной операции, плетут маскировочные сети, шьют теплую одежду для бойцов, помогают раненым во время реабилитации, заливают окопные свечи, мастерят талисманы, пишут письма на передовую.

За активное участие в развитии волонтёрского движения, личный вклад в оказание гуманитарной помощи участникам СВО и участие в фотовыставке «Силы тыла в лицах», посвящённой Году защитника Отечества, Благодарственными письмами Общественной палаты Мурманской области награждены: проект «Сети Победы, волонтёрская группа «Север един - сети», детское волонтёрское сообщество юнармейцев «Армия добра», волонтёрское движение школы №7 им. М. Евтюхина, Совет женщин «Добро делаем вместе» (Североморск-3), Мурманская региональная общественная организация семей с детьми «Семейный очаг», волонтёрское движение «Самые северные Умельцы - Фронту», Североморское отделение партии «Единая Россия», волонтёрское движение «Север Z Един», Североморский музейно-выставочный комплекс, группа гуманитарной помощи «Zа наших/Североморск».

Ярким украшением церемонии открытия фотовыставки стали выступления заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации ансамбля эстрадной песни «Тоника» и заместителя председателя женсовета Северного флота Анастасии Золотарёвой.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, 11 ноября выставка переедет во Дворец культуры «Строитель». Ознакомиться о ней и больше узнать о волонтёрах Североморска можно будет 11-13 ноября.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18916-net-fronta-bez-tyla/