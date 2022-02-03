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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.22 12:30

Интерактивные игры, лекции учёных и технологии будущего: областная «Научка» приглашает отметить День российской науки

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян стать участниками большой познавательной программы, посвящённой Дню российской науки.

Проверить свои знания в различных научных сферах, развить логическое мышление и получить новые компетенции помогут командные интеллектуальные поединки: брейншторм «Научная сфера» – интерактивная игра с использованием онлайн-сервиса; интеллектуально-развлекательная игра «Спринт эрудитов», квиз «Любите науку – это не скучно!».

Спикерами на мероприятиях станут ведущие научные деятели региона. Участники лекториев узнают о настоящем и будущем отечественной науки. Лекцию «Как искать сокровища с помощью геофизики» проведёт доцент Мурманского государственного технического университета Алексей Кузнецов. Он расскажет об изучении строения земной коры с помощью исследования естественных и искусственных физических полей.

Лекция-презентация «Ведущие научные учреждения Кольского Севера» познакомит с основными направлениями деятельности Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича, Мурманского морского биологического института КНЦ РАН, Федерального исследовательского центра КНЦ РАН, Регионального отделения Русского географического общества, Регионального отделения Российского военно-исторического общества, Заполярного Арктического научно-образовательного центра. Будет представлен обзор изданий, выпускаемых учреждениями. На площадке библиотеки также выступят ученые КНЦ РАН.

Кроме того, состоится встреча с исследователем и главным редактором историко-краеведческого альманаха «Земля TRE», публикующего малодоступные исторические источники и статьи специалистов Кольского центра охраны дикой природы. Вадим Лихачев представит наиболее интересные публикации альманаха и расскажет о петроглифах, изучением которых занимается долгие годы.

На мероприятиях можно будет не только открыть тайны прошлого, но и увидеть технологии будущего. Педагог по мобильной разработке «IT-куба» Ксения Кузнецова проведёт интерактивную презентацию современных информационных технологий и представит проекты научной тематики. Слушатели узнают, какие технологии на сегодняшний день являются мифом, а какие реально существуют, познакомятся с технологиями виртуальной реальности и при помощи VR-очков смогут исследовать организм человека изнутри, посетить космическую станцию и научную лабораторию.

Гостей библиотеки в эти дни также ждут экскурсии по выставкам изданий «Наука в лицах» и «Фантазия и наука», на которой представлены книги писателей-фантастов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, мероприятия будут проходить в залах библиотеки с 4 по 12 февраля с соблюдением всех действующих противоэпидемических правил. Ознакомиться с подробной программой можно на сайте учреждения.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438621/#&gid=1&pid=1

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