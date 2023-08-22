Интерактивный навигатор «Смарт-ассистент по услугам и сервисам кадрового центра «Работа России» Мурманской области признан лучшей практикой клиентоцентричности на первом Международном кадровом форуме

Форум в Самаре объединил на одной площадке специалистов, занятых проблематикой клиентоцентричности в службе занятости России и стран ближнего зарубежья. На полях мероприятия представители разных регионов страны представили свой взгляд на решение важных задач и практики по внедрению современных принципов работы кадровых центров.

Участниками события стали более 300 специалистов: руководители региональных органов службы занятости, эксперты АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ООО «Хэдхантер» и Сбербанка, а также представители федеральных ведомств и стран СНГ.

В рамках форума состоялась ярмарка передовых практик «Клиентоцентричность в службе занятости населения», где эксперты выбирали инновационные проекты, реализуемые в работе кадровых центров. В общей сложности были рассмотрены практики из 25 регионов.

В итоге жюри определили шесть победителей: проекты Алтайского края, Республики Коми, Мурманской, Самарской, Сахалинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Первое место эксперты присудили интерактивному навигатору «Смарт-ассистент по услугам и сервисам кадрового центра «Работа России» из Мурманской области.

Проект реализован в помещении Мурманского кадрового центра: навигатор установлен на интерактивных столах в зоне ожидания. Смарт-ассистент помогает соискателям узнать о возможностях современной службы занятости и содержит наглядные инструкции, которые помогают сориентироваться на портале «Работа России» при обращении за услугами и сервисами кадрового центра. Внедрение в работу такого навигатора сокращает нагрузку на зону цифровых сервисов, помогает решить возникающие проблемы при увеличении времени ожидания.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, практику представила начальник отдела методологического сопровождения, контроля оказания услуг, улучшения качества клиентского опыта центра занятости Мурманской области Анастасия Щеулова.

«Очень радостно, что наша практика вызвала такой отклик у коллег из других регионов. Многие после ярмарки обращались, интересовались тем, как создать подобный сервис. Мы всегда открыты для сотрудничества с коллегами и готовы делиться своими практиками, рассказывать о нашем опыте в разработке системы управления клиентским опытом», — поделилась эмоциями от победы северянка.

Фото: https://gov-murman.ru