Интерактивный пол появится в классе

В этом году мурманская школа №56 стала одним из победителей программы «Arctic schools» по направлению «Внутреннее (учебное) школьное пространство». Сейчас в учреждении идёт ремонт кабинета для детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время выполняются работы по замене системы отопления и замене оконных блоков.

— Школа в числе первых подала заявку на конкурс «Arctic schools». Проект ресурсного класса разрабатывался совместно с учениками и родителями. Его реализация позволит создать все условия для того, чтобы каждый ребёнок, который пришёл в школу, чувствовал себя комфортно вне зависимости от состояния его здоровья, — отметила заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

В обновленном классе «Школа — территория для всех!» будут организованы пространства для групповых и индивидуальных занятий, а также зона сенсорной разгрузки. Одной из особенностей класса станет интерактивный пол.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2021 году школа №56 также принимала участие в региональном проекте «Arctic schools» и стала победителем по направлению «Спортивное школьное пространство». Прошлым летом здесь отремонтировали спортивный зал.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23117&page=1