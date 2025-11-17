Интерес бизнеса к вопросу 4-дневной рабочей недели только снижается

4-дневка кажется привлекательной каждому второму россиянину, но большинство работодателей не готово к изменению графика. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступает 22%. Каждый четвертый затруднился дать однозначную оценку (27%).

Женщины проявляют бо́льшую поддержку идеи: за — 55% россиянок и 47% мужчин.

Среди молодёжи до 35 лет 59% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма заметно меньше: «за» высказались 46%. Среди россиян 45+ уровень поддержки минимален (43%).

Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 55% среди россиян с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц и 48% среди зарабатывающих более 150 тысяч.

Общественное мнение по вопросу введения 4-дневной рабочей недели пока не устоялось, однако мы видим рост уровня поддержки, хотя он и нестабилен. Максимально высокое число сторонников инициативы было зафиксировано 3 месяца назад, в августе 2025 (56%).

Бизнес переходить на 4-дневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю (89%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 5% — недопустимый. Единичные случаи введения 4-дневки или её временного эксперимента не меняют общей картины. Наиболее активное обсуждение темы происходило в период пандемии, в июле 2021 года, но и тогда 3 из 4 компаний не рассматривали эту идею. С тех пор интерес бизнеса к вопросу только снижается, что создаёт явный контраст с динамикой общественного мнения.

Время проведения опроса: 7—12 ноября 2025 года.