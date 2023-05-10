В отделении Социального фонда России по Мурманской области изменился номер телефона региональной «горячей линии»Самый северный парад Победы прошёл на архипелаге Шпицберген
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.05.23 14:00

Интерес к корпоративной ипотеке вырос

Россияне чаще проявляют интерес к ипотечным кредитам от предприятия: сегодня о желании купить жильё с помощью займа у компании сообщает каждый третий работающий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Министр финансов Антон Силуанов предложил промышленным предприятиям субсидировать ставку по ипотеке для своих работников. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотел бы каждый третий россиянин (34%): опрошенных привлекает возможность приобрести жильё на более выгодных условиях. 4 из 10 респондентов (39%) не заинтересованы в ипотеке от предприятия: по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.

О желании взять ипотечный кредит у работодателя опрошенные с детьми сообщают вдвое чаще, чем бездетные (45% против 23%), а состоящие в браке — чаще холостых и незамужних (42% против 29%). Среди россиян с разным уровнем дохода бо́льшую заинтересованность в таком финансовом продукте выражают респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (41%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (38% против 30% соответственно).

По сравнению с 2021 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, интерес к корпоративной ипотеке существенно повысился: число россиян, которые хотели бы воспользоваться кредитом от работодателя, выросло с 25 до 34%.

Время проведения опроса: 6—30 апреля 2023 года.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый пятый мурманчанин испытывает тревогу из-за нейросетей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Интерес к корпоративной ипотеке вырос-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, курс доллара слабо меняется к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)5 мая в 13.28 второй энергоблок Кольской АЭС выведен в резерв на 10 дней-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика