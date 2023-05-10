Интерес к корпоративной ипотеке вырос

Россияне чаще проявляют интерес к ипотечным кредитам от предприятия: сегодня о желании купить жильё с помощью займа у компании сообщает каждый третий работающий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Министр финансов Антон Силуанов предложил промышленным предприятиям субсидировать ставку по ипотеке для своих работников. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотел бы каждый третий россиянин (34%): опрошенных привлекает возможность приобрести жильё на более выгодных условиях. 4 из 10 респондентов (39%) не заинтересованы в ипотеке от предприятия: по их мнению, это может обернуться чрезмерной зависимостью от компании.

О желании взять ипотечный кредит у работодателя опрошенные с детьми сообщают вдвое чаще, чем бездетные (45% против 23%), а состоящие в браке — чаще холостых и незамужних (42% против 29%). Среди россиян с разным уровнем дохода бо́льшую заинтересованность в таком финансовом продукте выражают респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (41%). Об улучшении жилищных условий с помощью компании женщины задумываются чаще мужчин (38% против 30% соответственно).

По сравнению с 2021 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, интерес к корпоративной ипотеке существенно повысился: число россиян, которые хотели бы воспользоваться кредитом от работодателя, выросло с 25 до 34%.

Время проведения опроса: 6—30 апреля 2023 года.