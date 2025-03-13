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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.25 18:00

Интерес к нейросетям увеличивается с ростом уровня дохода

Каждый второй россиянин пользуется нейросетями. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

48% россиян уже используют искусственный интеллект: 31% — для личных целей, 18% — в работе, 16% — для учёбы. Мужчины применяют ИИ чаще женщин (51% против 43% соответственно), причём преимущественно для личных и учебных задач, тогда как женщины чаще используют его в профессиональной деятельности.

Уровень вовлеченности в технологии напрямую зависит от возраста: ИИ используют 66% россиян до 35 лет, 42% — в возрасте от 35 до 45 лет и только 23% среди тех, кто старше 45. Молодёжь активно применяет ИИ во всех сферах: почти каждый второй — для личных целей, каждый третий — для учебы, 3 из 10 — в работе.

Чем выше доход, тем активнее россияне используют нейросети: 22% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц против 54% среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди пользователей нейросетей 27% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 58% — скорее удовлетворены, 11% — скорее не удовлетворены, а 4% — не удовлетворены вовсе.

Время проведения опроса: 26 февраля — 10 марта 2025 года.

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