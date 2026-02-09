Интерес к Олимпиаде, где наши спортсмены выступают под нейтральным флагом, есть только у 1 из 4 россиян

За успехами россиян, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, будет следить каждый четвертый экономически активный житель нашей страны. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и РИА «Новости» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан.

24% экономически активных россиян планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии: «Буду следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне»; «Всегда радуюсь успехам наших спортсменов!» 45% респондентов не планируют смотреть трансляции. 3 из 10 затруднились с ответом.

Наибольший интерес к Олимпиаде проявила молодёжь до 35 лет: 28% опрошенных будут смотреть соревнования.

Контекстный анализ комментариев тех, кто планирует следить за Играми, позволил выявить спортивные предпочтения россиян. Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.

Время проведения опроса: 5—6 февраля 2026 года.