Интерес к Олимпийским играм в Токио в 1,5 раза ниже, чем к Олимпиаде в Сочи

Успехи сборной России на Олимпиаде в Токио интересуют в 1,5 раза меньшее число россиян, чем выступления спортсменов на Олимпийских играх-2014 в Сочи. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Следить за успехами сборной России, выступающей под нейтральным флагом, на Олимпиаде в Токио собираются в обязательном порядке 23% россиян, 27% — будут следить, если получится, не будет следить каждый второй опрошенный.

Среди мужчин собирается обязательно следить за выступлением сборной России каждый четвертый, среди женщин — 21% опрошенных.

Самый низкий интерес к Олимпийским играм в Токио — среди молодёжи до 24 лет: обязательно будут следить за играми 17%, если получится — 28%. А среди россиян старше 45 лет точно будут смотреть игры 24%, по возможности — 29%.

Самый высокий интерес к играм демонстрируют россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц: каждый третий точно будет смотреть выступления сборной России на играх в Токио, 30% опрошенных — если получится.

В целом интерес к выступлениям сборной России на Олимпийских играх в этом году невысок. Если успехи сборной России на Олимпийских играх-2012 в Лондоне в той или иной степени интересовали 74% россиян, в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 64%, в Сочи в 2014 году — рекордные 76%, то сейчас — только 50%.