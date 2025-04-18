Интерес к поездкам на работу на велосипедах и самокатах падает: долго, неудобно, строгие ПДД

Желающих ездить на работу на велосипедах и самокатах в Москве и Санкт-Петербурге за год стало меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие по 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из двух столиц.

3% жителей Москвы и 4% жителей Санкт-Петербурга добираются на работу на велосипеде. Ещё 21% москвичей и 26% петербуржцев рассматривают такую возможность.

Число тех, кто ездит на работу на велосипеде в обеих столицах, за последние семь лет практически не изменилось, а тех, кто хотел бы совершать такие поездки, сократилось по отношению к 2024 году — на 4 п.п. в Москве и 6 п.п. в Санкт-Петербурге. Одна из причин — большие расстояния: «На машине доезжаю за час, на велосипеде доезжал бы за 3 часа».

Тенденция к снижению интереса к передвижению на велосипедах и самокатах связана в том числе и с постоянным ужесточением правил использования средств индивидуальной мобильности. Самокатами и электросамокатами пользуются 3% москвичей и 2% петербуржцев. Ещё по 14% жителей двух столиц рассматривают этот вариант передвижения.

В обеих столицах и на велосипедах, и на самокатах мужчины ездят на работу чаще женщин («На работе строгий дресс-код. После такой поездки нужно будет принимать душ и переодеваться»; «Это очень опасно», — комментируют москвички и жительницы города на Неве). Респонденты до 45 лет лояльнее к поездкам на велосипедах и самокатах, чем те, кто старше.

Время проведения опроса: 7—16 апреля 2025 года.