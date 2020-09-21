Интерес к событиям в Беларуси за 3 месяца вырос более чем в 4,5 раза

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, сколько россиян следят за политическими событиями в союзном государстве. 37% россиян внимательно следят за политическими событиями в Белоруссии, ещё 32% что-то слышали о происходящем в стране. А в конце июня за предвыборной гонкой в союзном государстве наблюдало значительно меньше наших сограждан: 8% внимательно следили за новостями, 14% имели общее представление о происходящем.

Отвечая на вопрос об объединении России и Беларуси, 39% россиян проголосовали бы за, 24% — против, 11% уклонились бы от голосования. А между тем, в начале 2000-х гг. идея союзного государства имела значительно больше сторонников: в 2006 г. 58% россиян проголосовали бы за, в 2007 г. — 56%.

Сегодня события в Белоруссии мужчин интересуют значительно больше, чем женщин. За объединение братских народов представители сильного пола также выступают чаще. Количество россиян, внимательно следящих за новостями из Беларуси, и число граждан, желающих объединения двух стран, растёт с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.