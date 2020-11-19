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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.20 16:00

Интерес к территории опережающего развития растёт - Андрей Чибис провёл заседание наблюдательного совета ТОР «Столица Арктики»

Преференции для резидентов Арктической зоны РФ, региональные налоговые льготы для бизнеса, наконец, режим благоприятствования для резидентов самой ТОР «Столица Арктики» – всё это, действующее в комплексе, вызывает активный интерес инвесторов к территории опережающего развития, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе заседания наблюдательного совета ТОР.

«С прошлого заседания набсовета у нас появились ещё два резидента – завод компании «Ренейссанс Арктик» по производству конструкций для «НОВАТЭКа» и рыбный терминал «Ударник» компании «Норебо». Интерес к территории опережающего развития растёт, мы готовим вместе с Корпорацией развития, с управляющей компанией, с другими инвесторами ещё набор проектов. И видим позитивную динамику инвестиций», – подчеркнул глава региона.

По словам Андрея Чибиса, администрацией Мурманска сформирован специальный режим по земельному налогу для резидентов ТОР «Столица Арктики, в ближайшее время такое же решение должен принять Кольский район. Таким образом, к региональным льготам добавятся ещё и муниципальные.

«Это завершает круг корректировки нормативно-правовой базы, направленной на создание необходимых стимулов для увеличения инвестиционной активности. Весь пакет спецусловий для инвестирования в рамках территории опережающего развития на сегодняшний день фактически заработал. И это хороший сигнал для того, чтобы вкладываться в Мурманскую область «здесь и сейчас», – отметил губернатор.

Теперь основной задачей, по мнению Андрея Чибиса, становится инфраструктурное обеспечение проектов, реализующихся и планирующихся к реализации на западном берегу Кольского залива. В частности, губернатор напомнил, что строительство железнодорожной ветки в рамках проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла продолжается. Новым заказчиком строительства выступает ОАО «РЖД».

 свою очередь, перед регионом стоит цель обеспечить проекты на западном берегу залива энергетическими мощностями с учётом перспектив развития.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в  настоящее время у ТОР «Столица Арктики» три действующих резидента: это ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС); подрядчик «НОВАТЭКа» – ООО «Ренейссанс Арктик» с проектом производства металлоконструкций для ЦСКМС; и ООО «Терминал «Ударник» – проект рыбного рефрижераторного терминала компании «Норебо».

Готовятся стать резидентами: ООО «Морской торговый порт Лавна» с проектом «Строительство комплекса перегрузки угля в морском торговом порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива»; ООО «Морской Терминал Тулома» с планами строительства в морском порту Мурманск специализированного терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата; и ООО «Культурно-деловой центр «Мурманск» с проектом реновации портовых территорий в г. Мурманске.

В планах – включение в ТОР ещё ряда компаний, таких как АО «Мурманский морской торговый порт» с проектом создания рейдового перегрузочного комплекса и АО «Аркминерал-Ресурс» с проектом освоения Африкандовского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд.

 

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