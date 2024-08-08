Интерес россиян к курсу доллара — самый низкий за 10 лет

Интерес к котировкам валют среди россиян минимальный: за курсом доллара следит только каждый пятый, евро — каждый шестой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob.ru» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

После прекращения торгов долларом США и евро на Московской бирже, курсы американской и европейской валют по отношению к рублю ЦБ РФ определяет, используя банковскую отчётность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Во многом на фоне этого интерес к котировкам валют у российских граждан снижается: за курсом доллара следят только 20% экономически активных граждан, за курсом евро — 16%, в апреле этого года 23% интересовались курсом доллара и 21% — евро. Интерес россиян к котировкам сегодня минимальный.

И все же мужчины почти в 2 раза чаще женщин интересуются курсами валют, как американской, так и европейской. Россияне старше 45 лет — чаще тех, кто моложе.

Россияне ожидают повышения курсов валют к 1 сентября 2024 года: доллар прогнозируется ими на уровне 97,76 рубля (+14% к курсу Центробанка на 2 августа), евро — 106,84 рубля (+15%). Народный прогноз на повышение идёт вопреки динамике последних месяцев — с апреля 2024 года наблюдается умеренное снижение курса доллара и евро к рублю.

Время проведения опроса: 29 июля — 2 августа 2024 года.