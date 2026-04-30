Интерес северян к фондовому рынку продолжает расти
30.04.26 16:30

Интерес северян к фондовому рынку продолжает расти

В 2025 году число клиентов брокеров в Мурманской области увеличилось на 40,3 тысячи человек, а их совокупный инвестиционный портфель – на 7,1 млрд рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, к началу 2026 года в Мурманской области брокерские счета были открыты у почти 300 тысяч человек, что на 16% больше, чем годом ранее. За год объём активов на брокерском обслуживании увеличился на 23% до 38,6 млрд рублей. Из них 35,9 млрд рублей пришлись на ценные бумаги. Средняя сумма активов одного брокерского счёта составила 128,7 тысячи рублей.

«Повышенный интерес к инструментам фондового рынка вырос в целом по стране – все больше людей ищут альтернативные банковским вкладам способы вложения денег. Большинство новых инвесторов открывали счета через мобильные приложения банков для покупки облигаций и биржевых фондов. Пользовались спросом долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном, а также рублевые корпоративные облигации. Начинающие инвесторы стали чаще покупать ценные бумаги сразу после открытия счета», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Количество клиентов – физических лиц, пользующихся услугой доверительного управления ценными бумагами, в регионе в 2025 году снизилось на 6%, до 4,5 тысячи человек. При этом объём их инвестиционных портфелей увеличился на 18%, до 6,2 млрд рублей.

Эксперты напоминают: к инвестированию на фондовом рынке необходимо подходить ответственно. Не стоит вкладывать все сбережения и, тем более, заёмные средства. Выбирая, как распорядиться своими деньгами, важно не принимать спонтанных решений. Если вы решили начать инвестировать, сначала пройдите специализированный курс обучения. На просветительском ресурсе Банка России Финкульт.инфо можно найти полезную информацию про инвестиции и не только. Подробнее о рисках, с которыми сталкивается новичок на фондовом рынке, – в материале «Что нужно знать начинающему инвестору».

 

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
